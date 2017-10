Piden pagos atrasados al Ayuntamiento de Empalme

GUAYMAS(GH)

Más de 100 trabajadores entre activos, pensionados, jubilados y viudas se plantaron en el Palacio Municipal de Empalme para exigirle al alcalde Carlos Gómez Cota la regularización en el pago de dos quincenas atrasadas.



El líder de la Unión de Jubilados, Pensionados y Viudas, Emilio Cox Verdugo, informó que tras varias horas de manifestación, el Municipio finalmente les depositó su quincena atrasada, pero mantiene el adeudo con el resto del personal.



Señaló que esta no es la primera vez que el Ayuntamiento se retrasa en los pagos quincenales de las cerca de 600 personas que están en la nómina municipal, pero dada la necesidad que tienen sus representados, salieron a reclamar los pagos.



"En otras ocasiones habíamos logrado que nos pagaran con dos días de retraso máximo, pero ahora ya van más y no somos los únicos afectados, no queríamos llegar hasta este punto, aunque ya son muchas ocasiones y no queremos que esto siga pasando", aseguró.



El alcalde y el tesorero, Carlos Gómez Cota y Mariana Michel, respectivamente, dijo, les prometieron ponerse al corriente en los pagos en lo expedito, pero no lo hicieron hasta que vieron que la protesta iba en serio.



"Se supone que el dinero de la nómina debe estar puntual, hay un presupuesto anual donde se incluye este tipo de gastos, son partidas exclusivas, mañana (hoy) nos uniremos a las protestas de otros compañeros que aún no reciben el pago", reiteró.



Lo reconocen



El titular de Comunicación Social en el Municipio de Empalme, Gilberto Soto, señaló que ambos funcionarios salieron a Hermosillo en busca de apoyo que les ayude a solucionar este problema.



Reconoció que al personal administrativo y regidores se les adeudaban dos quincenas, mientras que a jubilados, pensionados y viudas, así como a empleados de servicios públicos y seguridad pública, solamente una.



Al mes, agregó, el Ayuntamiento gasta cerca de 5 millones de pesos para cubrir el pago de casi 600 servidores públicos.