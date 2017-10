Hay que terminar los libramientos antes de cobrar: CPA

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se debe concluir la construcción de los libramientos de Obregón y Hermosillo antes de iniciar el cobro de peaje, señaló la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano.



En referencia a la nueva caseta que opera en Obregón desde hace dos semanas y que a la fecha le faltan 4 kilómetros de carretera, indicó que es importante que primero se termine la obra.



"No es posible que todavía no se termine una obra y ya se esté estableciendo una caseta, cuando estén terminados los libramientos me parece correcto que se cobre para pagar la obra", expuso la Gobernadora.



A pesar de que las nuevas casetas aumentarán el costo de viaje de los tráilers y autobuses, Pavlovich Arellano aseguró que con una planeación de cobro, respetando los tiempos de construcción, no afectará la economía del Estado.



EFICIENTARÁN VIAJES



Apuntó que los libramientos de Obregón y Hermosillo ayudarán a reducir el tráfico vehicular y contribuirán a eficientar los tiempos de viaje de las empresas de transporte.



Para ofrecer un mejor servicio a los usuarios de la carretera Cuatro Carriles, la Gobernadora subrayó que se deben agilizar los trabajos de modernización en los tramos que están pendientes.



Refirió que hoy en día la rehabilitación de la carretera Estación Don-Nogales es una exigencia de los sonorenses porque el Gobierno federal invirtió cerca de 14 mil millones de pesos y las empresas contratadas no han cumplido con la entrega.