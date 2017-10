Aseguran crece cifra de niños diabéticos

GUAYMAS(GH)

La detección de diabetes tipo II en niños desde los 10 años de edad ha aumentado en Sonora por el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios y cuestiones de genética, manifestó Yadira Idalia Martínez Smith.



La presidenta de la Asociación Sonorense de Diabetes IAP, informó que en Sonora, de los más de 2 millones 850 mil habitantes, 273 mil 626 padece esta enfermedad y 547 mil 252 tiene prediabetes, siendo alguno de los pacientes niños de entre 10 y 12 años de edad.



Explicó que hoy día la Asociación está enfocada en brindar pláticas para crear conciencia entre los estudiantes de los diferentes planteles educativos del Estado, con el propósito de que este mal no se desarrolle en más niños y para que apoyen y ayuden a los compañeros que ya lo padecen.



"No tenemos cifras de cuánto ha aumentado porque no se han actualizado, pero sí hemos detectado más casos de niños con diabetes tipo II; se está creando conciencia en las escuelas pero falta mucho más por hacer", expuso.



En la actualidad, dijo, una buena parte de los padres de familia trabajan, lo que implica dejar solos a sus hijos encerrados en sus casas, porque no hay condiciones de seguridad para que jueguen fuera como en antaño.



"Los niños se quedan solos en sus casas pegados a las nuevas tecnologías porque sus papás salen a trabajar y no tienen confianza de dejarlos salir a jugar fuera como antes lo hacíamos nosotros, eso les impide hacer actividades físicas y los orilla a llevar una vida sedentaria".



Sonora, reprobado



Martínez Smith recordó que los primeros días de octubre, Salud federal reveló que Sonora, junto con otros siete estados más, está reprobado a nivel nacional en el tratamiento que brindan a los pacientes con diabetes.



Agregó que un paciente con diabetes de cualquier tipo controlada y bien cuidada, puede vivir como cualquier persona que no la padece, y hay ejemplos claros como el de María Levy de Alva, fundadora de la Federación Mexicana de Diabetes, a quien se le detectó a los 6 años y ha vivido más de 60 años con tratamiento y buena alimentación.