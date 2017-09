El domingo tembló cerca de Magdalena de Kino

NOGALES, Sonora(GH)

SISMO Magnitud 3.7 Loc. 5 km al SUR de MAGDALENA DE KINO, SON 17/09/17 16:38:41 Lat 30.58 Lon -110.96 Pf 10 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) 18 de septiembre de 2017

La región Norte de Sonora no es zona sísmica, pero apenas el pasado domingo hubo un temblor a cinco kilómetros del Municipio de Magdalena de Kino.De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN), la magnitud de este temblor fue de 3.7 grados en la escala de Richter y la región epicentral ocurrió a cinco kilómetros al Sur de Magdalena de Kino.Y ocurrió a las 14:38:41 y la profundidad fue de 10 kilómetros.Manuel Hernández Domínguez, comandante del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez, indicó que en la región de Nogales no hay antecedentes de registros sísmicos.“Unos dicen que sí puede haber sismos otros dicen que no, hay registros que por allá en rumbo de Agua Prieta hace muchos años les llegó un sismo”, platicó.El terremoto al que se refiere Hernández Domínguez fue, de acuerdo a registros históricos de Sonora, uno ocurrido el 3 de mayo de 1887, el cual afectó las comunidades de Bavispe, Bacerac y hoy Villa Hidalgo, además de Huásabas, Granados, Bacadéhuachi y Nácori.Es poca la información y registros sobre este sismo, pero se estima que hubo alrededor de 70 fallecidos.