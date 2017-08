Amenazan con linchar a ladrones en Navojoa, Obregón y Guaymas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En los municipios de Ciudad Obregón, Guaymas y Navojoa, los ciudadanos toman acciones y colocan mantas de advertencias para protegerse y acciones contra los ladrones.



En Navojoa, los vecinos plasmaron amenazas en algunas bardas del fraccionamiento Laureles ante la desesperación por los constantes robos a casa habitación.



EL IMPARCIAL realizó un recorrido por el sector y se apreciaron al menos cuatro bardas con amenazas y aunque se pidió la opinión a 15 habitantes, éstos se negaron a hablar por temor a represalías.



Valentín Gámez Granados, secretario de Seguridad Pública, señaló que el temor de los ciudadanos es el principal obstáculo para resolver el problema de delincuencia, ya que los afectados no se atreven a denunciar.



"No tenemos ninguna denuncia, pero invito a los habitantes de esa colonia a que denuncien y nos lo hagan saber porque de otra manera nunca vamos a saber", expresó, "es importante trabajar en conjunto".



Exhortó a la ciudadanía a que no tomar la justicia por su propia mano y tener confianza en las leyes.



"Pongo de ejemplo a la colonia Juárez que tenían el mismo problema, pero ellos sí denunciaron y ahora están muy contentos, están colaborando con nosotros", abundó, "necesitamos fomentar la denuncia y la participación ciudadana".



Forman en Obregón 130 grupos de Whatsapp



Ciudad Obregón.- Por medio de mantas de advertencia de justicia por su propia mano y 130 grupos de WhatsApp, vecinos de distintas colonias de la Ciudad buscan alejar a los maleantes.



Autoridades de Seguridad Pública confirmaron que aunque desconocen de manera exacta en cuántas colonias han colocado estas mantas, son ya diversos los casos que se han conocido de justicia por su propia mano, que no es la mejor opción.



"Se han conformado también comités de vecinos, son en diferentes colonias pero en algunas se han hecho hasta dos o tres grupos de WhatsApp, para prevenir el delito y fomentar la cultura de la denuncia", resaltó.



En uno de los casos se trató de un menor, fue en Pradera Bonita, lo dejaron amarrado, ahí la Policía lo rescató, subrayó, lo puso a disposición de la Unidad de Menores Infractores y lo canalizó con sus papás".



Algunos guaymenses trabajan con Policía



GUAYMAS.- A pesar de los robos que a diarios se cometen en distintos sectores de la ciudad, los guaymenses se han visto apáticos a la situación y resignados.



Sólo los vecinos de la colonia Las Plazas colocaron una manta advirtiéndoles a los ladrones que serían linchados si eran sorprendidos.



En el fraccionamiento San Germán, donde habitan empleados de Petróleos Mexicanos también instalaron en la entrada una lona con la misma leyenda, pero fue para inhibir estos delitos en la zona, pero los habitantes decidieron trabajar con la Policía Municipal.



Las colonias que más reportan robos son al Norte de Guaymas y en fechas recientes en Miramar, donde se han robado desde un carro, una lancha y hasta botes para acumular basura, según las redes sociales.