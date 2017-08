Transportistas perciben seguridad en zonas de la Perla del Desierto

Caborca(GH)

La zona de Caborca es percibida por los transportistas como una segura en el Estado, según coincidieron algunos de ellos.



En contraste, los "traileros" entrevistados concordaron en que la región Sur de Sonora es la más conflictiva en lo que se refiere a robo de mercancía e inclusive de unidades.



José Antonio Sánchez, quien ha acudido en múltiples ocasiones a esta región Noroeste del País a dejar mercancía diversa, aseguró que en la región de Caborca nunca ha sido víctima de robo o asalto.



Tampoco ha tenido conocimiento de que compañeros transportistas sufran robo de mercancía, aseguró, o de sus trailers en esta región.



"No he sufrido robos ni he sabido aquí, al Sur (de Sonora) sí he sabido, aparte como están arreglando la carretera se para uno y asaltan a uno", manifestó.



Entre los camioneros la región de Caborca se percibe como segura, concordó Roberto Nieves, quien además observa mucha vigilancia por parte de las autoridades.



Resaltó también que sabe de compañeros que han sido víctimas de robo de mercancía en la parte Sur de Sonora, zona que ven como conflictiva.



"Está tranquila esta región", dijo, "mucha vigilancia, las autoridades sí se han portado bien, es muy tranquilo".



El Noroeste es zona de bajo riesgo para los transportistas; al Sur, cerca de Sinaloa, las cosas son muy distintas, manifestó el también transportista Alejandro Morales.CABORCA.- El robo de camiones, así como de sus cargas, no es un delito que afecte a los transportistas en la región de Caborca, aseguraron elementos federales.



En los últimos años dijeron recordar solo un caso de robo a un trailero, el cual resultó ser auto robo una vez que investigaron, pues éste quería quedarse con el dinero de los viáticos que le brinda la empresa.



Se indicó que tienen conocimiento que en el Sur del estado es donde este delito es relativamente común, específicamente entre Guaymas y Obregón, pues integrantes de las etnias locales son los que presuntamente roban parte de las cargas.



No es robo a mano armada, dijeron, si no que en los retenes que ellos hacen, al disminuir la velocidad los transportistas, aprovechas para abrirles la caja y hurtar algunas cosas.



Es esta zona de Caborca y según los elementos federales los problemas habituales de los transportistas son lo accidentes y por partes policiacos se sabe que el tráfico de drogas en las unidades.