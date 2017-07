Con 80 años de edad sale a trabajar todos los días

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Cada día José Quijada Castro sale de la colonia Ferrocarril, donde vive, con sus herramientas sobre el hombro y lleva también a cuestas la ilusión de trabajar un día más a sus 80 años de edad.



Limpia patios un día a la semana con cada cliente, manifestó, y tiene por lo menos a dos clientes frecuentes, pero el resto de la semana se sienta en la banqueta de la calle 6 y la avenida Panamericana en espera de una contratación.



Funciona, afirmó, porque las personas ya saben que ahí lo pueden encontrar y lo buscan en el mismo punto cuando lo ocupan, lo que le ha permitido trabajar los últimos años y comprar lo que necesita.



"Con las patronas trabajo un día, luego me voy con otra patrona… hay una casa por la avenida 5 que entro a las 08:00 y a las 15:00 horas acabo, muy rápido hago el trabajo, porque no le paro", expresó.



Don José es muy leal con sus clientes, a tal punto que cuando le dicen que no tienen dinero, él se ofrece a hacer el trabajo aunque le paguen después, porque sabe que sí cumplen.



El trabajo de limpiar patios es cansado, pero a él no le afecta tanto porque está acostumbrado a trabajar en empleos que implican mucho esfuerzo físico, aseguró.



"Ahorita sí venía muy cansado porque le di sin parar y ya se me está quitando, ya estoy impuesto, me gusta trabajar, no estar de oquis", afirmó.



Originario de Nacozari de García, don José llegó a Agua Prieta hace 70 años, donde abandonó la escuela por ser víctima de agresiones por parte de sus compañeros, recordó, y tuvo que trabajar descargando camiones y de trabajo en trabajo.



Hoy, a sus 80 años don José vive con una sobrina que le acondicionó un cuarto, lo que lo ayudó a dejar de pagar una renta porque aunque ha intentado contribuir con ella de forma económica, mencionó, lo ha rechazado.



Así que lo único que le queda a don José es trabajar para cubrir sus gastos personales y tal vez darse un gusto, pero lo hace porque lo disfruta.