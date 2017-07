Obras a lo largo del periférico afecta a comerciantes de Navojoa

NAVOJOA, Sonora(GH)

Debido a que 50 negocios ubicados a lo largo del periférico cerraron por obras en esta vía, dejando a 250 desempleados, comerciantes exigieron a las autoridades municipales abrir la circulación en el bulevar Manlio Fabio Beltrones y la carretera Federal 15 a la salida Sur.



El representante de los empresarios Gilberto Briseño Borbón dijo que están desesperados pues la obra fue contemplada para ocho meses, pero ya pasó más de un año y no han abierto la calle.



"Hace una semana por fin se terminó esa parte, pero las autoridades municipales no quieren abrir hasta que se termine el tramo de la Cuatro Carriles", abundó, "argumentan que por seguridad, los entendemos pero para eso hay señalamientos y tránsitos que pueden desviar el tráfico".



Indicó que algunos vendedores lograron reubicarse de manera temporal haciendo una gran inversión, pero otros afectados no pudieron por lo que tuvieron que cerrar sus negocios.



Ramón Ortega quien durante 20 años tuvo una vulcanizadora por el periférico aseguró que durante los 14 meses que duraron los trabajos de remodelación de la calle se quedó endeudado y su negocio quebró.



"Me estoy muriendo de hambre tengo 14 meses sin trabajo, estoy endeudado y ahora quieren abrir un carril de Sur a Norte pero todos los negocios estamos por la derecha", subrayó.



El grupo de comerciantes se reunió ayer en el entronque del bulevar Manlio Fabio Beltrones y la carretera Federal 15 a la salida Sur con autoridades de Capufe, la Policía Federal (PF) y autoridades municipales, quienes abrieron sólo un carril del periférico.