Retoman la toma de caseta de peaje en Trincheras

Trincheras(GH)

De nueva cuenta un grupo de ciudadanos tomó las instalaciones de la caseta de peaje de Trincheras y otorga libre tránsito a los automovilistas en protesta contra el "gasolinazo".



Juan Felipe Negrete Navarro, presidente de la asociación El Pueblo Unido Sonora Contra el Gasolinazo AC, informó que estas acciones se realizan desde el lunes y serán de manera indefinida, de 09:00 a 21:00 horas.



Son ciudadanos de Caborca, Santa Ana y Trincheras, detalló, quienes coordinados por hermosillenses realizan esta toma de instalaciones y dan libre paso a los automovilistas.



"Como no nos ha hecho caso el gobierno, ni el federal ni el estatal, respecto a las casetas, que tampoco nos han hecho caso referente a darnos una cita para poder platicar con ellos, se determinó que vamos a buscar liberar las seis casetas de Sonora", explicó.



En la batalla legal que ya emprendieron contra el "gasolinazo", precisó que solicitaron al Congreso del Unión información sobre qué pasa en las carreteras de Sonora, qué tanto dinero se recauda en éstas, a dónde va a parar este recurso y quiénes son los concesionarios que aseguran se "están haciendo ricos".



Usuarios se quejan de empleados



Trincheras.- Usuarios de la carretera Santa Ana- Altar que cruzaron por la caseta de Trincheras denunciaron vía telefónica que los empleados de este lugar intentaban censurar la manifestación ciudadana bloqueando el libre tránsito.



El hecho de que algunos empleados del lugar evitaran que los manifestantes levantaran la pluma para que los viajeros cruzaran sin pagar, lamentaron, ocasionó una larga fila al mediodía de ayer que afectó a decenas de automovilistas.



"Están oponiéndose, unas mujeres que trabajan ahí en la administración (de la caseta), no querían que levantaran la pluma, así como lo hacen en Hermosillo donde no hay ningún problema.



"Mi mamá les dijo que tienen que abrir la pluma, que tenemos derecho al libre transito y sobre todo por que hay personas manifestándose, es un derecho constitucional", relató quien solo se identificó como Guadalupe.



Ante alguna situación similar, Juan Felipe Negrete Navarro, presidente de la asociación "El Pueblo Unido Sonora Contra el Gasolinazo AC", explicó que existe la resistencia civil pacifica.