LadyMilitar bailó en cofre de patrulla sólo por diversión

GUAYMAS, Sonora(GH)

La joven que fue bautizada como #LadyMilitar en redes sociales por bailar en el cofre de una patrulla de la Policía Militar, expresó que lo hizo sólo por diversión en un momento de espontaneidad y no le importan las críticas.



Roma Alejandra Muñoz Moreno, de 20 años de edad, quien estudia Derecho en una Universidad de Guaymas, narró el momento que la llevó a convertirse en la #LadyMilitar durante el periodo de Semana Santa sin pena ni arrepentimiento.



“Estábamos bailando un grupo de amigos en el bulevar (de San Carlos) y cada carro que pasaba se paraba y yo me metía a bailar mientras ellos me hacía bulla, incluso algunas muchachas se bajaban a bailar conmigo y en eso pasó la patrulla Militar me salí y un amigo me dijo vamos a seguir bailando y lo hice, fue algo espontáneo”, puntualizó.



Los elementos de la milicia, indicó que en ningún momento le llamaron la atención o le pidieron que se bajara, pero sí se mantuvieron serios durante el show de baile que les ofreció por diversión.



Admitió que al momento de bailar en el cofre de la patrulla Militar había bebido alcohol junto a sus amigos, pero estaba consciente de lo que hacía.



“Estaba tomando pero andaba bien, sabía lo que hacía, siempre bailo me gusta mucho andar bailando, el ambiente con mis amigos, pero no me había subido nunca a un carro militar, lo hice por diversión, no sabía de la fama que iba a tener”, argumentó.







Uno de sus amigos, apuntó, le tomó video al igual que otras personas que se percataron del suceso y le pidió su autorización para subirlo a su red social, sin imaginar que en cuestión de horas se haría viral.



“Era Semana Santa, ni modo, y todo mundo me grabó de hecho cuando estaba arriba volteé a ver a todos y me estaban grabando”, manifestó.



Sus amigos, dijo, la felicitaron por esta osadía y le recomendaron que se divirtiera porque vida sólo hay una, en tanto su madre le hizo ver que su comportamiento no fue el adecuado y la apoya ante las críticas que ha recibido en redes sociales.