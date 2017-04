Denuncian por nepotismo a alcalde Enrique Reina

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Pese a la denuncia de nepotismo y la exigencia de regidores de remoción, el alcalde de San Luis Río Colorado, Enrique Reina Lizárraga, sostiene a su hermano Joel Armando Reina Lizárraga como director de Obras y Servicios Públicos del Municipio.



El hecho de que el director de Obras y Servicios Públicos haya sido ratificado en el cargo por su hermano, el ahora alcalde de San Luis Río Colorado, genera desconfianza a la población, coincidieron regidores de distintas fracciones parlamentarias al interior del Cabildo.



El presidente municipal de San Luis Río Colorado, de extracción panista, José Enrique Reina Lizárraga, inició su administración en septiembre de 2015 y desde entonces ratificó a su hermano como director de Obras Públicas del Municipio, encargado de la contratación de constructores y otros proveedores para la infraestructura de la ciudad.



DENUNCIA ANTE LA FAS



Ángela Judith Bustamante Viramontes, regidora del actual Ayuntamiento, recordó que desde que ocurrió la ratificación del cargo, pusieron una denuncia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero no prosperó.



A principios de abril, acudieron a Hermosillo para buscar el apoyo de los diputados de su partido para interponer una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en Sonora, explicó Bustamante Viramontes.



"En estos tiempos está mal visto el nepotismo, no es lo que esperábamos del alcalde", expresó la regidora del PRI. Incluso, añadió que sobre lo ocurrido hace 5 meses en el parque Yoreme, donde murió un niño aplastado por unos columpios por falta de mantenimiento, no hubo sanción al director, hermano del alcalde, a pesar de que fue responsabilidad suya lo ocurrido.



"Nadie lo cuestiona por ser hermano del alcalde", aseguró.Bustamante Viramontes expresó que, si gusta, el alcalde puede poner a alguien de su partido en ese puesto que tenga el potencial para asumir las funciones, pero que no sea su hermano, pues "genera incertidumbre y no habla bien del alcalde".



La regidora Elsa Oralia Cruz Guevara calificó de "peligroso" el hecho de que el hermano del alcalde haya sido ratificado como director de Obras y Servicios Públicos de San Luis Río Colorado."El nepotismo en su definición más pura es favorecer a un familiar directo en un puesto de la administración pública, y esto genera desconfianza y es algo que el pueblo ya no quiere (…) de eso el pueblo se da cuenta y comienza la desconfianza hacia nosotros", explicó.



Esa relación, abundó, se puede prestar para actos de corrupción y no le abona nada bueno a la imagen del alcalde ni a la de la administración pública. "Quizá él (hermano del alcalde) sea el idóneo, pero se está violentando la Ley", comentó. Cruz Guevara expresó que el alcalde debería considerar nombrar a otra persona para el puesto que hoy ocupa su hermano, que sea igual o más eficiente. "Por sanidad de la administración, es lo más recomendable para el presidente municipal", señaló.





"Yo ya estaba aquí": Director de Obras Públicas



Ante las denuncias por nepotismo, director de Obras y Servicios Públicos de SLRCafirma que él ya ejercía el cargo desde antes que su hermano ganara la elección a alcalde.



Joel Armando Reina Lizárraga, director de Obras Públicas de San Luis Río Colorado y hermano del alcalde de la misma ciudad, asegura que no existen irregularidades si él continúa en el cargo.



Desde el 17 de septiembre de 2012 se desempeña como titular en la Dirección de Obras y Servicios Públicos de San Luis Río Colorado, Sonora, antes de que su hermano, José Enrique, asumiera como alcalde.



Luego de que regidores de la ciudad solicitaran su remoción y luego acusaran de nepotismo al alcalde, el aún funcionario mencionó que los mismos ediles han sido testigos de la aplicación de recursos para obra pública.



"Hasta ahora no he sido notificado ni requerido por parte de ninguna autoridad, pero estoy en la mejor disposición de cooperar cuando me lo soliciten", expresó en entrevista el funcionario sanluisino.



Sobre la relación familiar con su hermano en la función pública aseguró que eso no ha comprometido la responsabilidad en su trabajo y que no hay nada fuera de la Ley.



"Si él me hubiera invitado a trabajar y me hubiera tomado protesta, ahí sí, pero no pasó así", afirmó.



"La gente puede tener la confianza que todos los proyectos han sido bien vigilados y auditados, como lo marcan los reglamentos y leyes", señaló, ante la responsabilidad ante la dependencia que ejerce millones de pesos en obra pública y en la aplicación de servicios públicos.



Aseguró que no ha sido requerido por Cabildo y reconocido por regidores de oposición. Actualmente elcaso se ventila ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.