Darán más poder al auditor de ISAF

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El nuevo Auditor Mayor en Sonora tendrá poder suficiente para exigir se castigue con cárcel a los funcionarios públicos o terceros ajenos a la función pública, que usen indebidamente los recursos públicos.



Entre las responsabilidades del titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización está la revisión de las cuentas públicas del Gobierno del Estado, los 72 municipios y organismos descentralizados, que representan el manejo de alrededor de 70 mil millones de pesos.



El Auditor Mayor supervisa que los ejercicios correspondientes al año inmediato anterior se encuentren ajustados a los criterios, planes y programas especificados en los presupuestos aprobados por el Congreso del Estado.



Quien resulte electo tendrá poder suficiente para exigir se castigue con cárcel a los funcionarios públicos o terceros ajenos a la función pública que usen indebidamente los recursos públicos, afirmó Aquiles Fuentes Fierro.



El vocero del Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo, que actualmente dirige el proceso de renovación, señaló que el nuevo Auditor Mayor durará siete años en el cargo.



La expectativa de "todo mundo", señaló, es que este auditor "no sea nada más una figura administrativa, sino que también esté en condiciones de rendir cuentas dentro de lo que son sus propias obligaciones".



Por lo pronto hay 25 aspirantes de los cuales a más tardar el próximo 24 de abril, deberá salir una terna que el Comité presentará ante el Congreso del Estado.



Los 33 diputados locales designarán como Auditor Mayor a la persona que en sesión de Pleno alcance mayoría calificada para sustituir a Eugenio Pablos Antillón, que ya tiene 12 años en el cargo (2005-2017).



Entre las atribuciones del titular del ISAF está la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los tres Poderes del Estado, 72 municipios y 25 organismos constitucionalmente autónomos.



Los aspirantes son José Guerra Beltrán, Omar Alejandro Tiburcio Cruz, José Federico Cota Félix, Francisco Javier Zárate Soto, Samuel Verdugo Villegas, Joel Enrique Espejel Blanco.



También José Fidel Ramírez Jiménez, Rubén Alejandro Rodríguez Jiménez, Patricia Eugenia Argüelles Canseco, Víctor Remigio Martínez Cantú, Daniel Núñez Santos, Mario Jorge Terminel Siqueiros, Jorge Eduardo González Madrid.



Igualmente Miguel Arturo Morales Zamorano, Antonio Solís Canevett, Jesús Ramón Moya Grijalva, Manuel Alanís Rivera, José Othón Ramos Rodríguez, Gustavo Enrique Ruiz Jiménez, Mario Regín Sánchez, Rodolfo Durán Majul, Jorge Alberto Sáenz Félix, Luis Fernando Islas López, Guillermo Williams Bautista y María de Lourdes Ramos Loyo.



ASÍ EL PROCESO



Actualmente los integrantes del Comité están en la etapa de análisis, estudio y evaluación de cada una de las propuestas y documentación de los aspirantes, registrados del 28 de marzo al 7 de abril, tal como lo marca la convocatoria.



En el transcurso de esta semana o fecha límite, lunes 24 de abril, el Comité deliberará la terna y a través de Oficialía de Partes del Poder Legislativo dará a conocer el nombre de los candidatos que a su criterio son los más idóneos para ocupar el puesto.



Sin embargo, para lo que aún no hay fecha definida es para que los legisladores efectúen sesión de Pleno para nombrar Auditor Mayor a quien logre las dos terceras partes de los votos.



En caso de que ninguno de los tres aspirantes reúna la votación requerida, el asunto se regresará al Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo para que presente una nueva propuesta en la sesión subsiguiente.



Entre los requisitos que los aspirantes deben cumplir se estipula: Contar con experiencia de al menos cinco años en materia de control, auditoría financiera y responsabilidades en el ejercicio público, preferentemente.



Además de no haber sido durante los dos años anteriores al de su designaciónGobernador, senador, diputado federal o local, magistrado en el Poder Judicial o en los tribunales Estatal Electoral o de lo Contencioso Administrativo; secretario, procurador, dirigente de partido o postulado para algún cargo.