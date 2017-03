"Esculpe" un legado cultural para Huachinera

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Con la firme visión de brindarle a los jóvenes un camino lejos de vicios y actos delictivos, el artista, Jess Dávila, fundó el Centro Artístico y Cultural de Huachinera (CACH) en marzo del 2002.



Según narró el escultor y pintor, se trata de una asociación civil creada para beneficiar a niños, jóvenes y adultos, habitantes en el Municipio de Huachinera, a través de talleres de música, canto, teatro, pintura, escultura, entre otros.



“Exactamente, lo que buscamos es darle una dirección a ese joven, niña o niño, para que en vez de que anden vagando, mejoren. Que vayan y tomen estos cursos en el CACH, sí ha funcionado”, precisó.



Jess detalló que la asociación está conformada por una mesa directiva formal que se rige bajo estatutos completamente legales, con la finalidad de que haya transparencia en cuanto al manejo de recursos económicos.



“En nuestra asociación todo está bien formado, a nadie se le paga ni se le da dinero para nada, sino que todos aportamos de nuestras bolsas y recaudamos dinero que se utiliza para el mantenimiento, clases y demás cosas del Centro Artístico”, explicó.



El oriundo de Huachinera comentó que con la creación de esta institución civil, ha devuelto un poco de lo mucho que le ha brindado el Municipio que lo vio nacer, pues los resultados obtenidos son sin duda favorables.



“Damos clases a personas que quieran aprender, mi esposa Coyito me apoya con clases de pintura y un amigo también. Hace poco hubo un concurso regional en Moctezuma y salieron cinco primeros lugares de jóvenes que asisten al CACH, que ahora participarán a nivel estatal”, subrayó.



Subastan obras de arte



Entonces, indicó, para seguir ayudando a los sonorenses a través del Centro Artístico y Cultural de Huachinera se llevó a cabo una subasta de más de 40 obras, de distintos artistas, en Scottsdale, Arizona.



“Todos los años me vengo a hacer una exposición y este año hicimos una subasta para recaudar fondos para el CACH, con más de 40 obras de distintos precios, en la cual nos fue muy bien, gracias a Dios”, expuso.



El escultor, cuya trayectoria asciende los 30 años, comentó que estas subastas fueron de gran ayuda para crear la asociación civil, sin embargo tuvieron que tomar un receso de siete años debido a los cambios económicos que se presentaron en 2010.



“Este tipo de apoyo debería existir en todas partes, como en Obregón, Nogales, Hermosillo o Agua Prieta, porque sí ayuda a jóvenes, con uno que salve, es una ganancia muy grande.



“La cosa es que cuando te vas a esto, en el arte y hasta en el deporte, es lo primero que cortan los gobiernos, por eso me puse a hacer este centro artístico, quise hacer algo para mi pueblo”, reiteró Jess Dávila.



Para dar continuidad a los espacios artísticos y culturales en el Municipio de Huachinera, manifestó que este año dará inicio un nuevo festival, donde habrá música, obras teatrales e incluso corridas de toros.



“Se espera que sea un festival anual. Este año vamos a hacer corridas de toros por las calles de Huachinera, como se hacen en España, pero como no queremos que se lastime alguien, nuestros toros son de plástico, inflables, donde es una persona la que los dirige”, reveló.



El también pintor agregó que el evento está programado para los días 13, 14, 15 y 16 de abril, para lo cual exhortó a la ciudadanía en general a acudir a su pueblo natal y disfrutar del arte y la cultura.