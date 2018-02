35 años del mortal trenazo ocurrido en Estación Moreno, Sonora

(GH)

El 19 de febrero de 1983 fue sábado y a las dos de la tarde con doce minutos ocurrió un choque de trenes a un poco más de dos kilómetros al Norte de Estación Moreno, Sonora. Siguiendo la vía del ferrocarril desde Hermosillo hacia el Sur, se ubicó a 73 kilómetros de distancia.EL IMPARCIAL publicó días después lo siguiente: “... se han recabado versiones de los sobrevivientes en las que hay concordancia respecto a que el tren de pasajeros empezaba a reanudar la marcha cuando se produjo el accidente”.Parte del pasaje "...había escuchado decir a miembros de la tripulación que tenían que apurarse ya que por ahí venía el local atrás de ellos.""La misma testigo, quien por cierto fue rescatada después de haber quedado atorada con un tobillo prensado y el cadáver de una mujer encima, dijo que las puertas del vagón estaban cerradas y que a través de las ventanillas vieron como los miembros de la tripulación huían despavoridos al sentir la aproximación del 'local' que traía una velocidad mínima de 110 kilómetros por hora."El domingo 20 de febrero de 1983 dijeron que había quince muertos, al día siguiente ya habían encontrado a cuarenta y cuatro víctimas y más de noventa heridos, un día después se publicó que quizá llegarían a sesenta y cinco.Finalmente, el miércoles 23 de febrero se transmitió la noticia oficial: Después de retirados los escombros, los muertos eran sesenta y ocho y había treinta y tres cadáveres sin identificar.Algo igual de preocupante era que el ministerio público había recibido cuarenta denuncias de personas desaparecidas.Foto: EspecialEste diario publicó que “se trató de un choque por alcance debido a que se reventó la manguera de frenos del vagón de pasajeros marcado con el número 1646, dando lugar a que el tren se detuviera bruscamente.Su nombre oficial era: “Tren número 4”, pero para quienes vivíamos cerca de la vía del ferrocarril, su nombre era “el piojo”, porque en éste los pasajeros viajábamos apeñuscados. Con un frío tremendo en invierno y un calor horroroso en verano. Olía mal porque las condiciones de viaje eran difíciles, y también, porque los pasajeros no tenían los cuidados adecuados para mantener limpios los vagones. Le llamaban: “El burro”.El otro participante era el tren de carga número 44. Éste era llamado “el local” en la jerga cotidiana de los ferrocarrileros y viajaba prácticamente vacío de Norte a Sur. Iba desde Hermosillo hasta Empalme.Una señora cuyo nombre no fue revelado narró lo siguiente:“Recuerdo que el tren había parado, y algunos pasajeros estuvimos abajo durante diez minutos. De improviso, vi correr a muchos pasajeros con pánico en los ojos tratando de salir del carro...“Comprendí que algo muy grave estaba pasando y quise correr, pero no tuve tiempo; todo a mi alrededor giró de improviso y escuché un estruendo, como el de una bomba. Me arrojé al suelo tratando de cubrirme la cabeza y, tras la sacudida, intenté levantarme. Por todas partes se escuchaban gritos de dolor y el piso estaba cubierto por grandes manchas de sangre. Cuando salí fuera, no se cómo, pude apreciar un fuerte olor como a petróleo quemado. El carro estaba volcado”.Según la nota, un joven narró que alguien había gritado que salieran del carro porque iban a chocar y contó: “Muchos brincaron por las ventanillas. Yo corrí con todas mis fuerzas y cuando volví la cara tras el estruendo, vi cómo se volcaba el carro enmedio [sic] de una nube de polvo hacia el lado opuesto de donde yo salí. Pensé en los que salieron por ese lado, todos quedaron sepultados bajo la mole de acero”.