Dibuja paisajes del entorno y eso le deja para ganarse la vida

Navojoa(GH)

La pintura y el arte no sólo es un pasatiempo para Daniel Terrón Báez sino que es la forma con la que se gana la vida en la ciudad de Álamos, Sonora.



El originario de Ciudad Obregón, quien tiene 60 años de edad se mudó al Pueblo Mágico de Álamos cuando apenas era un adolescente, pues en ese lugar vio la oportunidad de desarrollarse como artista, comentó.



"Cuando tenía 17 años empecé a vender mis pinturas, la técnica es óleo sobre papel cascarón y pinto paisajes que he visto a lo largo de mi vida y que se me han quedado grabados en la mente", manifestó.



El oficio del dibujo y la pintura lo aprendió viendo, dijo, y gusta de plasmar paisajes de las diferentes comunidades indígenas, pues por sus venas corre sangre Yaqui.



"Pues es una mezcla porque soy de Obregón, pero mi abuelo fue mayo; es una mezcla pero todas las tribus son hermanas", expresó.



Cada obra con una medida de 40 por 60 centímetros le lleva alrededor de 20 minutos, aseveró y puede valer entre 100 y 200 pesos.



El artista nato se presentó en el 22 aniversario de la radio indígena La Voz de los Tres Ríos en Etchojoa el pasado fin de semana.