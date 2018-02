Lluvias, viento y mucho frío se esperan en el Norte

Agua Prieta (GH)(GH)

Debido al frente frío número 30, que ocasionará lluvia con intervalos de chubascos en Sonora y vientos con rachas que pueden superar los 60 kilómetros por hora, en la frontera de Agua Prieta se esperan temperaturas congelantes.



Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para Sonora se esperaban precipitaciones de entre los 5.1 y los 25 milímetros en un acumulado de 24 horas y temperaturas mínimas de 0 a -5 grados.



Para hoy en esta frontera se prevén rachas de viento máximas de 38 kilómetros por hora y será un día parcialmente nublado, registrándose una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 16 grados.



Mañana, según el portal de Internet The Weather Channel, será un día parcialmente nublado en el que la temperatura mínima bajará a -1 grado y la máxima será de 13 grados, con rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora.



Para el miércoles ya se prevé un día soleado, pero la temperatura mínima será de 0 grados y la máxima de 16 grados, con rachas de viento de 18 kilómetros por hora.



En Cananea hoy se espera un día nublado con chubascos y rachas de viento de hasta 37 kilómetros por hora, registrándose una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 10 grados.



Mañana será un día parcialmente nublado, con una temperatura mínima de -2 grados y una máxima de 9 grados, con viento que alcanzará los 21 kilómetros por hora.



Todavía el miércoles, según el portal de Internet The Weather Channel, continuarán las temperaturas por debajo de los 0 grados, registrándose una temperatura mínima de -1 grado y una máxima de 12 grados en Cananea.



Piden no descuidarse



A tomar precauciones ante la entrada del frente frío que afectará con lluvias y fuertes vientos las regiones fronterizas con Estados Unidos y zonas serranas, exhortó la Unidad Estatal de Protección Civil.



De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, desde ayer por la noche se esperaba un marcado descenso en las temperaturas de hasta 4 a -2 grados centígrados o incluso menores en regiones fronterizas con Arizona.



De martes a viernes próximos existen posibilidades de caída de aguanieve y nieve es los sectores fronterizos y zona serrana.