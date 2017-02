Ingresa "Pueblo Unido Contra el Gasolinazo" al Congreso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Inicia la marcha contra el alza a las gasolinas en Emiliana de Zubeldía y avanzan por el bulevar Luis Encinas por el grupo "Pueblo Unido Contra el Gasolinazo". Video: Teodoro Borbón

Manifestantes se mantienen por fuera del recinto del Poder Legislativo, pese a la llovizna. Foto: Alma González

El movimiento "Pueblo Unido Contra el Gasolinazo" está permitiendo que las personas entren al auditorio del Congreso del Estado, más no al área de curules. Foto: Gamaliel González

El grupo "Pueblo Unido Contra el Gasolinazo" está en este momento reunido en la plaza Emiliana de Zubeldía, de donde en unos minutos más saldrá en marcha hacia el Congreso del Estado.En Hermosillo hay por lo menos ya dos grupos que se han pronunciado en contra del alza a los combustibles.El movimiento social "No al Gasolinazo Sonora" decidió cancelar la marcha a la cual había convocado, debido a cuestiones climatológicas.El contingente de alrededor de 200 manifestantes del grupo "Pueblo Unido Contra el Gasolinazo" avanza sobre el bulevar Luis Encinas.Tomará la avenida Matamoros, doblará en Serdán para llegar al Congreso del Estado, que desde el pasado jueves tienen tomado.Manifestantes del grupo “Pueblo Unido Contra el Gasolinaza” arribó hace un momento a las escalinatas del Congreso del Estado, donde protestan en contra del alza a los combustibles."Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno" exclaman en su discurso.