Temporal de lluvia y vientos deja daños

GUAYMAS, Sonora(GH)

Árboles, cables, postes, espectaculares y señalamientos viales caídos, apagones, encharcamientos en calles y el derrumbe de un cerro, fueron los daños que dejaron ayer lluvias y fuertes ráfagas de viento en Ciudad Obregón, Guaymas y Navojoa.



Los sonorenses resintieron las bajas temperaturas en todo el Estado, mientras las carreteras permanecían abiertas y sin incidentes de gravedad.



En Guaymas, los estragos fueron espectaculares derribados, encharcamientos en las calles y el desgajamiento del cerro del libramiento San José-Puente Douglas.



Ayer a las 09:50 horas voló un anuncio espectacular de alrededor de seis metros de largo y tres de ancho, de una farmacia hacia un local de la Plaza Delicias, lo que causó daños en la puerta, informó el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Luis René Puig Arvizu.



En el Sur de Sonora



En Ciudad Obregón se reportaron ayer árboles y espectaculares, cables, postes y anuncios luminosos caídos, pero sin lesionados por el mal estado del tiempo, informó María Luisa Rodríguez Zamorano, jefe de la Unidad de Protección Civil en Ciudad Obregón.



En Navojoa, árboles y señalamientos viales derribados, apagones y calles inundadas dejaron las ráfagas de viento y lluvias que se presentaron ayer en Navojoa.



Según autoridades de Protección Civil no se presentaron desgracias humanas, aunque el viento provocó desmanes viales, ya que se presentaron rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora.



En Álamos, desde las 08:00 horas empezaron los vientos y para las 13:00 horas cayeron las lluvias intensas.



En Caborca



Aunque la lluvia prevaleció durante todo el día, Carlos Abel Méndez Quijada reportó que hasta las 17:00 horas no había afectaciones en Caborca.



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil explicó que los fuertes vientos son los que comúnmente ocasionan estragos y, aunque sí se dejaron sentir, no había árboles caídos, techos arrancados o estragos, pero sí calles inundadas.



Carreteras están abiertas en el Noreste del Estado

Por Rubén Ruiz



NOGALES.- Una ola de frío y lluvias en el Norte de Sonora se registraban ayer, aunque sin incidentes de gravedad y con todas las carreteras abiertas.



Julio Haros, jefe de la Unidad de Protección Civil en Cananea, informó que se documentaban 12 milímetros de agua y vientos de 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros.



Indicó que el Puerto de Cananea se mantenía abierto y sólo habían documentado pequeños derrumbes en los cerros de la carretera, pero nada que provocara el cierre del paso vehicular.



Agregó que de igual manera le informaron que el Puerto San Luis se mantenía en operación sin cierre alguno.



Adolfo Gutiérrez López, director de Protección Civil en Ímuris, indicó que había lluvia leve y tres pequeños derrumbes en la carretera a Cananea sin provocar el cierre de la rúa.



Manuel Hernández Domínguez, comandante del Cuerpo de Bomberos en Nogales, indicó que aunque hubo lluvias intermitentes no se habían registrado incidentes de gravedad.