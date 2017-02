Posponen por lluvia la marcha de "No al gasolinazo"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lo que sería la sexta marcha en contra del alza a los combustibles hoy organizada por el grupo "No al gasolinazo" se pospuso por cuestiones climatológicas.



Alrededor de las 13:33 horas se realizó una consulta a través de la página de Facebook para preguntar a los seguidores si la marcha debía o no suspenderse debido al pronóstico de lluvia para hoy.



Finalmente a las 19:25 horas se subió el anuncio de que se tomaba la decisión de suspenderla.



Próximo domingo, tal vez



En los comentarios a la información sobre la marcha "No al gasolinazo" expuso que podría reagendarse para el próximo domingo 26 de febrero.



"Después de haber consultado a través de redes sociales, de haber tomado en cuenta muchas opiniones y estar pendientes del pronóstico meteorológico, hemos decidido suspender la marcha del domingo 19 de febrero", cita el mensaje que subieron a su red social.



"El principal argumento es que muchos nos pidieron hacerlo porque a las marchas van con sus hijos y su familias. Nuestras marchas han sido pacíficas y familiares y así queremos seguir. Nuestra lucha sigue. Todos somos el movimiento #NoalGasolinazoSonora", señalan.



La marcha que se realizaría hoy iniciaría a las 10:00 horas partiendo del bulevar Kino y Gómez Farías y finalizarían en el Congreso del Estado, donde se terminaría con un mitin.