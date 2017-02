Adaptar plataformas productivas; reto para estados fronterizos

ALAMOS, SONORA (GH)()

Sonora, Baja California y el resto de los estados del Norte, tienen el reto de adaptar sus plataformas productivas para aprovechar a los mexicanos repatriados que resulten de las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos, señalaron analistas.La herramienta más valiosa con que cuentan los migrantes que regresan de Estados Unidos, dijeron, es la instrucción para el trabajo al tener mayores cualidades laborales, por lo que pueden sumar a la productividad del País."No hay que olvidar que ya recibimos como un millón 800 mil personas y ni cuenta nos dimos, eso quiere decir que hay (en México) capacidad de absorción de connacionales", afirmó Luis Rubio Freidberg, presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac).El también catedrático de Economía, entrevistado en el marco de la edición número 24 de la Cumbre Álamos Alliance, dijo que tanto los norteños como el resto de las entidades deberían prepararse para convertir lo que ahora es un problema, en una oportunidad."Lo que implica la presencia de extranjeros, mexicanos y otros en Estados Unidos es que el mercado está demandando trabajo, ese tema no está resuelto por los americanos, pero tenemos que aprender a lidiar con el nosotros también, si creciéramos mucho más, ese tema no existiría en México", apuntó. Sergio Sarmiento Fernández de Lara, analista económico y político, indicó que de tener éxito las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, los primeros impactos los recibirían los estados norteños, hecho natural al ser entidades fronterizas."Lo que va a ocurrir es que se va a quedar mucha población aquí en la frontera, lo que se tiene que buscar es cómo promover una mayor inversión en estos estados y creo que para eso se necesita que el Gobierno reduzca impuestos", opinó.Everardo Elizondo Almaguer, catedrático del Itesm y ex funcionario del Banco de México, consideró que el País requiere de aumentar la competitividad productiva y a eso podría ayudar la mano de obra calificada de los migrantes."La solución para todos, o para casi todos los problemas que tenemos enfrente", dijo, "es mayor productividad y una parte importante para conseguir mayor productividad en la economía mexicana descansa en la profundización e implementación de las reformas".Los nacionalismos neoproteccionistas, el surgimiento de gobiernos populistas, las reformas estructurales en México y la política monetaria, fueron algunos de los temas analizados en la edición 24 de la Cumbre Álamos Alliance.Durante el evento, realizado en el Municipio de Álamos los días viernes 17 y sábado 18, especialistas a nivel mundial revisaron las condiciones de la economía mundial, pero en especial la de México.