Las Rastreadoras de El Fuerte viajarán a San Carlos por supuestas osamentas encontradas

GUAYMAS, Sonora(GH)

El colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte llegarán a Guaymas este día para solicitar la realización del ADN de la o las osamentas localizadas en San Carlos Nuevo Guaymas a principio de semana, a fin de descartar que se traten de los pescadores de Sinaloa, desparecidos en Sonora hace tres años.



La líder de las Rastreadoras, Mirna Nereyda Medina Quiñonez, vía telefónica, informó que aún no saben cuántas osamentas se encontraron en un cerro cercano al Cañón del Nacapule, porque no les han brindado información oficial.



Señaló que a través de medios electrónicos se enteraron que en el lugar se localizaron restos óseos de doce cuerpos y, aunque no han podido comprobar la veracidad de esta información, viajarán al destino turístico.