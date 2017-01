Un ceviche sale hasta en $600

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La ama de casa, Karla Osuna afirmó que es un lujo comer mariscos y camarón en la actualidad, pues sus precios oscilan entre los 120 a 550 pesos, según la especie que prefieras.



Indicó que para hacer un ceviche de camarón, caracol o de callos de hacha, se hace un gasto de entre 300 y 600 pesos, incluyendo los ingredientes que lleva su elaboración.



"Antes los precios de los mariscos no estaban tan elevados, y eso ayudaba a la economía del hogar ‘campachanear’ las compras de la despensa con la carne y pollo, pero ahora están igual o más caros", puntualizó.



Vicente Ruiz expresó que antes era más barato comprar un kilo de lenguado que un kilo de carne y ahora están iguales o más caros, dependiendo el lugar de compra.



"Por ejemplo hace unos días salí a buscar lenguado en una pescadería y me lo encontré en 150 pesos el kilo, es decir, igual que un kilo de carne y antes, te estoy hablando de unos cinco años atrás no estaba tan caro", aseguró.



La compra de mariscos, peces o crustáceos, consideró, es mejor si lo haces directamente en playa, con los ‘pangueros’ porque te dan precios más accesibles que en las pescaderías.



Miriam López consideró que los precios de los mariscos son exorbitantes, al ser comparados con lo que se manejaban en años anteriores.



"Los precios están por las nubes, y con el inicio de la Cuaresma van a aumentar más", enfatizó, "siempre hacen lo mismo aunque digan que son los mismos de otros años".