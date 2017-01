Sonorenses quieren armas para cazar, no por inseguridad, aseguran

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 92% aproximadamente de las personas que sacan un permiso para tener un arma en su casa en Sonora es utilizado para la actividad recreativa de la cacería, señaló Víctor Félix Félix.El coordinador de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, expuso que en Sonora se da un número importante de personas que gustan de la actividad cinegética."No son permisos para que tengan una escuadra o revólver, el gran porcentaje de ese número, el 92%, son para armas de recreación, cacería, tiro al blanco, Sonora tiene una gran importante número de personas que se dedican a esto", explicó.Para Félix Félix, el que la ciudadanía pida a la Sedena permiso para sacar un arma de fuego y tenerla de manera legal no es por desconfianza en las corporaciones policiacas, sino un derecho que ejercen y que está dentro de la Constitución."No tiene nada que ver en la confianza o desconfianza, porque incluso la última publicación que hace el Inegi habla de que en Sonora la percepción de inseguridad ha tenido un retroceso", destacó.Sobre el número de armas ilegales que pudiera haber en Sonora, Félix Félix aseveró que no pudiera dar una cifra porque parecería irreal, pues se cuentan no sólo las armas como tal, sino también las municiones, artefactos de tipo explosivo entre otras."Nosotros revisamos la legal estancia y de armas aseguradas te puedo decir que tenemos ahorita más del 150% de armas aseguradas comparado con el año inmediato anteriores", comentó.