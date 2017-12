"Otra vez volvimos a pagar los platos rotos": Dice CPA sobre caso de adopciones

NOGALES, Sonora(GH)

“Otra vez volvimos a pagar los platos rotos”, lamentó la gobernadora de Sonora en relación al caso del ex gobernador Guillermo Padrés Elías y las presuntas adopciones irregulares de niños que en ese periodo se otorgaron.



“Otra vez volvimos a pagar los platos rotos de lo que se hizo en un sexenio que no hubo sólo despilfarro y desfalco material y patrimonial, sino también cuestiones muy dolorosas como es el tema de los niños”, consideró.



Dijo estar muy extrañada por la actitud de ciertas autoridades que no entiende a quien están respondiendo.



“Obviamente habíamos iniciado con las investigaciones, claramente, hay gente que está detenida por ese caso, pero bueno, ahora nos van a obligar a hacer todo un costoso equipo de trabajo nuevo para investigar”, manifestó.



Lo buenos, continuó, que la CNDH está señalando y por supuesto nosotros aceptamos con mucho gusto esa recomendación que nos va a requerir de mucho tiempo, obviamente recursos humanos y recursos materiales.