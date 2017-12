Gobernadora dice que ha gestionado para resolver situación en el Cobach

NOGALES, Sonora(GH)

La gobernadora dijo que el recurso federal para el pago a los empleados del Colegio del Bachilleres aún no ha llegado.



En gira por la entidad de Nogales, Claudia Pavlovich señaló que ella ha realizado todas las gestiones correspondientes para que se resuelva pronto la situación y llegue el recurso.



“Esperamos que se resuelva pronto, porque necesita llegar ese recurso. Es el derecho de los trabajadores del Cobach”, agregó la mandataria.







Más de 2 mil 200 trabajadores, entre los que se encuentra personal académico, administrativo y de servicios, sindicalizado y de confianza, no han recibido el pago correspondiente a la primera quincena de diciembre y aguinaldo, informó el director General de Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Víctor Mario Gamiño Casillas.



Señaló que esto se debe a que el Gobierno Federal no ha enviado hasta el momento a las arcas estatales poco más de 100 millones de pesos que se adeudan.



Ante esta situación empleados del Cobach realizaron un paro laboral este lunes en 33 planteles.



El paro de labores será solamente este día de 6:00 a 18:00 horas.