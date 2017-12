Más de 2 mil 200 empleados del Cobach no han recibido pagos de diciembre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras el paro laboral realizado este lunes por los trabajadores sindicalizados en 33 planteles, el Colegio de Bachilleres dijo que continuará con las gestiones necesarias ante la Secretaria de Educación Pública para cumplir con las obligaciones salariales y contractuales.



El director General de Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Víctor Mario Gamiño Casillas, informó en un comunicado que debido a que el Gobierno Federal no ha enviado hasta el momento a las arcas estatales, poco más de 100 millones de pesos que se adeudan, no se pudo pagar la primera quincena de diciembre del total de los trabajadores y los aguinaldos del personal de confianza.



"Esta situación no es propia de Cobach en Sonora, también se registraron en días pasados, paros laborales por el mismo motivo en otras entidades del País, por lo que nuestra institución hace un llamado a las autoridades federales a liberar los recursos que se le deben, para solventar el compromiso con más de 2 mil 200 trabajadores, entre los que se encuentra personal académico, administrativo y de servicios, sindicalizado y de confianza", indicó Gamiño Casillas.



Informó que puntualmente el Gobierno del Estado ha apoyado a Cobach desde que se empezaron a registrar estos rezagos, y otorgó ampliaciones de recursos por el orden de los 59 millones 915 mil pesos.



"Desafortunadamente aún con el apoyo estatal y con los recursos propios generados por el Colegio, no ha sido posible cubrir las remuneraciones pendientes con los trabajadores, quienes con justa razón toman la decisión de cerrar temporalmente los planteles como medida de protesta", comentó.