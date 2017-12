Sufre Jesús con el frío de Agua Prieta

Agua Prieta(GH)

Una vida difícil y precaria es la de Jesús Gómez Pacheco, también llamado Pancho, quien desde que murió su madre cuando era niño, tuvo que aprender a enfrentarse solo a las adversidades.



Originario de Fresnillo, Zacatecas, Jesús no sabe cuándo nació ni la edad que tiene, únicamente recuerda que cuando su madre murió él era un niño, relató.



"Cuando estaba yo muy pequeñito me echaron a un orfanatario (sic) cuando se murió mi mamá, me echaron a un orfanatorio y me escapaba y a lo último me pusieron Lobo, Lobito", platicó.



"Como no podían detenerme en el orfanatorio, me iban a mandar a Chihuahua, Chihuahua, a una correccional, entonces dije yo entre mí: ‘Pues no me quieren’, entonces junté un dinero y agarré un tren para Guadalajara".



De Jalisco se fue a Sinaloa, y luego a Caborca, donde temporalmente una familia lo acogió.



"Me metieron a la escuela y mi fecha de nacimiento me la inventaron para meterme a la escuela porque nunca supe en qué año nací, nomás sé que tengo 51 años, nomás, cada año que pasa me aumento uno", comentó.



Sus estudios llegaron sólo hasta tercero de primaria y después se mudó a esta frontera donde comenzó a trabajar como jardinero.



"Ha estado dura mi vida, pero yo gracias a Dios que todavía estoy con vida porque he pasado una bola de peligros de muerte… yo he tomado en veces así alcohol y me salen las lágrimas de pensar por qué no muero", comentó.



Pancho, como lo llaman, vive actualmente con un amigo que se dedica a la albañilería y su hijo, quienes le permiten quedarse en la casa construida con triplay.



No tienen calentón, por lo que en ocasiones ingresan a la vivienda un bote con brasas, pero no es mucho el calor que les brinda, así que ha habido noches en las que no han podido dormir por el frío.



"El jueves para amanecer viernes no dormimos esa noche, no dormí yo muy bien del frío y como trabajo en el Auditorio Municipal, ahí voy y le doy mantenimiento, junto la basura, podo todos los árboles, pues no me la acababa en el camino", señaló.



La vivienda donde le permiten quedarse a Jesús Gómez Pacheco “Pancho” está en la colonia Buenos Aires, en calles 45 y 46, avenida 18.