José Antonio, un salvadoreño con alma sonorense

Agua Prieta(GH)

El Salvador es su cuna y aunque lo sigue considerando su hogar, cuando José Antonio Rivera Delgado, de 52 años, ha ido de visita a ese país se siente un extranjero pues se ha enamorado de Sonora, México.



Oriundo de Sonsonate, El Salvador, José Antonio llegó a esta frontera en 1984 tras ser deportado a través de la frontera de Arizona, en su único intento por ingresar a Estados Unidos.



"Yo me fui pa’ Ciudad Juárez (Chihuahua) y en Ciudad Juárez me brinqué para Estados Unidos, me agarró la migración y me echó por Agua Prieta y aquí me quedé", relató.



En el vecino país estaban algunos de sus hermanos y unos tíos, él trataba de llegar a Nueva York, pero fue deportado a través de esta frontera, encontró trabajo y las ganas de ir a Estados Unidos se desvanecieron.



"Ahí trabajé en el Rastro y después de eso vi que no me estaba yendo bien, comencé a trabajar, ya había trabajado en albañilería, ¿no?, y comencé a trabajar de albañil", recordó.



Con este empleo en Sonora, México ha podido sacar adelante a sus cinco hijos y le ha permitido también ayudar a sus padres, que era uno de sus propósitos al llegar a Estados Unidos.



"Tengo mi esposa, bueno no estoy casado, estoy en unión libre, tengo mis hijos, tengo una hija de 26 años ya", mencionó, quienes son nacidos en esta frontera.



Su pareja también es mexicana, así que José Antonio considera que México ya es su país y aunque en su memoria hay vestigios de El Salvador, no tiene la intención de volver.



Platillos regionales



En Sonora, José Antonio Rivera Delgado ha conocido platillos como el menudo, la carne asada y los tradicionales tacos, comidas que aunque eran conocidas en El Salvador, no eran tan populares.



Sin embargo él jamás imaginó quedarse en México, la idea de vivir en este País no cruzó por su mente, no había motivos para pensar en esta posibilidad.



"Cuando yo salí de mi tierra yo iba con la ilusión de llegar a Estados Unidos y ya cuando me agarró la migra pues se me quitó (la ilusión)", expresó.



José Antonio ha visitado EU en varias ocasiones, de manera ilegal, pero ha conocido los lugares donde vive su familia porque ellos han pagado para que lo lleven.



Sus principales propósitos de mudarse a Estados Unidos eran apoyar a sus padres con gastos y con la construcción de una vivienda, cosas que logró con su trabajo en Sonora, México, donde planea quedarse por siempre.