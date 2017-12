Cae nevada en Cananea; cierran el tramo Sonora - Chihuahua

Cananea(GH)

La primera nevada de la temporada se registró en Cananea, sin cierres carreteros, a diferencia del tramo Sonora-Chihuahua, donde por un lapso de dos horas y media se cerró el Puerto San Luis.



Debido a la segunda tormenta invernal que ocasionó la nevada, desde las 09:00 horas y hasta las 11:30 horas de ayer autoridades cerraron la circulación del tramo carretero Agua Prieta, Sonora-Janos, Chihuahua.



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Agua Prieta, Aarón Menchaca López, aseguró que durante el tiempo que permaneció cerrado el tránsito no hubo conductores que se quedaran varados.



Por lo tanto, y aunque siempre estuvo disponible el albergue La Casa de la Mujer Migrante, no hubo personas que tuvieran la necesidad de resguardarse en este sitio.



En Cananea también se registró la caída de nieve, tanto en la ciudad como en los puntos altos de la sierra de Cananea, señaló el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Cananea, Julio Haros.



Sin embargo, en este Municipio no hubo necesidad de cerrar el tránsito en el tramo carretero Cananea-Ímuris, ya que sólo hubo congelamiento de la carretera, que obligó a los viajeros a conducir con precaución.



Por ello, personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y de la Policía Federal se colocaron a un costado de la carretera para prevenir cualquier incidente.



Ayer mismo el especialista técnico del área de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gilberto Lagarda Vásquez, anunció que la tercera tormenta invernal ocasionará lluvias y nevadas en Sonora.