Escriben niños pocas cartas a Santoclós

Navojoa(GH)

Los niños ya no mandan cartas a Santoclós por el servicio de correo convencional porque las nuevas tecnologías desplazaron esta tradición, aseveró Carlos Camacho Valenzuela, cartero.



"Hace 20 años llegaban miles de cartas a Santa, ahora llegan si a caso 10 cartitas", abundó, "no sé si ahora las manden por correo electrónico".



De las escasas 10 cartas que llegan al servicio postal, el 90% son de niños de comunidades rurales, dijo, quienes con ilusión piden sus regalos a papá Noel.



"Es una tradición muy bonita, pero ahora sí es diferente, aunque los niños de comunidades todavía siguen escribiendo", agregó.



No sólo los pequeños dejaron de usar con frecuencia el correo convencional, enfatizó, sino que también las personas en general.



"El correo lo usan mucho para mandar estados de cuentas, estados de telefónicas celulares", añadió, "también niños de escuelas de la ciudad mandan cartas a niños de comunidades".