Bomberos de AP hacen realidad sueño de un niño

Agua Prieta(GH)

Bomberos de esta frontera hicieron realidad el sueño de un niño de 4 años, enfermo del riñón, quien anhelaba conocer y pasearse en una unidad de los Bomberos.



El primer contacto se hizo la semana pasada, cuando el abuelo del menor, relató el comandante de Bomberos Luis Rendón Quijada, se acercó a la estación de Bomberos para que el pequeño conociera el lugar.



"Nos dijo que el niño era fanático de los bomberos y le gustaban mucho los bomberos y lo llevó y ya lo recibimos nosotros y los muchachos que estaban ahí lo subieron a la máquina, le pusieron un casco y el niño emocionado hasta las lágrimas", recordó.



El menor de nombre Alexis conmovió a los bomberos, no sólo por la admiración que le tiene al trabajo que ellos desempeñan, sino también por su estado de salud que es delicado.



"Los muchachos se emocionaron, les dio tristeza mirarlo cómo quería la Bombera y en la junta me propusieron que si por qué no le dábamos algo, ahora estos días", narró.



Así fue como se llegó a la decisión de cooperar con 100 pesos cada uno para comprarle un vehículo de Bomberos de juguete, pero además se le mandó a hacer un traje de bombero.



"Y todavía sobró una feriecita, como unos mil 200 por ahí y ya se los dimos a la señora para lo que ocupara, ya que los utilizara en lo que fuera ella", expresó Rendón Quijada.



Este fin de semana fueron a entregarle sus obsequios a su vivienda y después lo llevaron a pasear por las calles de esta frontera en una unidad oficial, acompañado de su madre.