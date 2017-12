Critican automovilistas obras en la carretera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La modernización de la carretera Internacional, misma que tiene al menos 42 desviaciones, así como algunos tramos a los cuales aún no se les ha dado mantenimiento, son los principales problemas que observan automovilistas al transitar por dicha vía.



En un sondeo realizado en la entrada Oriente de la ciudad por EL IMPARCIAL, uno de los ciudadanos comentó que ciertos tramos que están en reparación, llevan a realizar un camino más largo.



"Viajo mucho a Nogales y del tramo de Nogales a Santa Ana sí es muy peligroso y hay poca señalización, me ha tocado ver accidentes muy fuertes en esa parte por lo mismo", comentó Fausto Rivas.



El empleado señaló que la carretera Hermosillo a Nogales, comparada con otras, es una de las menos señalizadas, por lo que muchos conductores no toman las precauciones necesarias al momento de viajar.



Martín Valenzuela manifestó que de Hermosillo hasta Santa Ana la carretera se encuentra en buen estado, el problema es una vez pasando dicho tramo, por las reparaciones que se están haciendo.



"Gran parte de la carretera está bien, considero que sí tiene suficientes luces y señales para avisar a los conductores, pero creo que algunos no respetan los límites de velocidad, por lo que eso hace que haya muchos accidentes", dijo.



Gran parte de los accidentes que suceden son por la imprudencia del conductor debido a que sobrepasa la velocidad permitida, expresaron los entrevistados.



"Ya depende de cada conductor, creo que son pocos los que van a la velocidad que se indica, pero también los tramos en mal estado tienen que ver bastante en que se susciten accidentes", dijo.