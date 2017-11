Registra poca afluencia "El Buen Fin" en 4 ciudades

CIUDAD OBREGÓN(GH)

El primer día de "El Buen Fin", en ciudades como Obregón, Navojoa, Nogales, Agua Prieta y Cananease registró poca afluencia de compradores en los comercios, pese a las ofertas y promociones. ,



Aunque no hubo promociones con significativas rebajas, sí hay ofertas, coincidieron compradores en Ciudad Obregón.



"Sólo he ido a esta plaza y sí hay buenas promociones, traemos a los niños, no a comprar algo en específico, a ver qué hay", expresó María López, vecina de la colonia Hidalgo.



"Andamos viendo, vinimos a ver cómo está la cosa en las tiendas", expresó Ana Cecilia Durán, vecina de Villa Bonita, en Ciudad Obregón, donde ayer 350 empresas arrancaron "El Buen Fin".



En Navojoa, no se observaron llenos los distintos comercios del Centro de la ciudad durante el fin de semana más barato del año.



En el Mercado Municipal, los pasillos lucieron vacíos, a pesar de las ofertas en la ropa, electrodomésticos y puestos de celulares.



Los descuentos iban desde el 10% hasta el 50% en los diferentes artículos.



En Nogales



Con tiendas y establecimientos ofertando rebajas en sus productos, pero con poca afluencia de personas, inició ayer por la mañana la jornada de ventas de "El Buen Fin" en Nogales.



En un recorrido por algunos comercios como Wal Mart y Home Depot se observaba una afluencia de compradores, aunque no de una manera elevada.



El mayor interés parecía orientarse hacia los aparatos electrónicos en el caso del primer establecimiento.



Mientras que en el Centro de Nogales, en tanto, algunos comercios intentaban llamar la atención colocando cartulinas con ofertas y rebajas, además de globos y música programada.



Con la participación de 75 comercios inició "El Buen Fin" en Cananea, donde se espera una buena respuesta de la población, afirmó la directora de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Dolores Canchola Félix.



"Son 75 los que van a participar directamente conmigo, aquí en la Cámara (Nacional de Comercio), pero hay comercios que no están afiliados, pero que también lo van a hacer y pues no les puedo cerrar, el chiste aquí es la venta", expresó.



El año pasado, recordó Canchola Félix, se tuvo la participación de 82 establecimientos comerciales en total y aunque actualmente se llevan menos, es posible que en el transcurso de los días se sumen más.



En Agua Prieta y Cananea, tampoco se registró un lleno en los diferentes negocios, según coincidieron algunos habitantes de estos municipios, ubicados al Noreste de Sonora.



ACONSEJAN COMPRAS INTELIGENTES



CIUDAD OBREGÓN.- A que no compren artículos a 18 meses o más sin intereses o de montos que no podrán solventar, recomendaron las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en el marco de "El Buen Fin".



Parte de la población sigue,a esta fecha, pagando artículos adquiridos en el 2016, objetivo que no es parte del programa, alertaron.



El "Viernes Negro" en Estados Unidos es el próximo viernes; muy inteligentemente la Confederación de Cámaras de Comercio propone al Gobierno federal una semana antes hacer este tipo de superofertas, se dio a conocer.



"La recomendación es que no compren nomás por comprar, que sean compras inteligentes, que se den cuenta si efectivamente se necesita la prenda o servicio que van a comprar, hay que ser muy cuidadosos con las tarjetas de crédito, meses sin intereses no es precisamente una oferta, reiteraron las autoridades de la Profeco.