Pronostican llegada de otro frente frío en el Norte de Sonora

AGUA PRIETA(GH)

Temperaturas mínimas de hasta 1 grado centígrado se tienen pronosticadas para hoy y mañana en esta frontera por la llegada de un nuevo frente frío que afectará de forma más directa al Norte del Estado.



El especialista técnico en el área de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gilberto Lagarda Vásquez, manifestó que es posible que los efectos se sientan hasta el próximo lunes.



Después de este día comenzarán a subir las temperaturas, ya que en Sonora mientras no haya frentes fríos hará calor, hasta que llegue uno que "pegue" de lleno en el Estado.



"Por los frentes fríos es por lo que baja la temperatura, como no hemos tenido un frente frío que nos haya pegado de lleno, todos han sido de forma indirecta, por eso no ha bajado tanto la temperatura", abundó Lagarda Vásquez.



Mañana volverá a registrarse en Agua Prieta una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 26 grados; en Cananea la máxima será de 24 grados y la mínima de 7 grados.



En Nacozari de García la temperatura bajará ligeramente, registrándose una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 7 grados, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua.



El especialista técnico del área de Meteorología de Conagua indicó que para la temporada que comprende de septiembre de 2017 a agosto de 2018 se tienen pronosticados 51 frentes fríos en el País.