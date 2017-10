Ven en casetas afectación a turismo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La instalación de dos nuevas casetas en la carretera federal 15 México- Nogales es algo negativo, consideró Martín Soria Rivera, líder de los hoteleros en la región del Mayo y titular de la Oficina de Visitantes y convenciones.



"Las casetas no son buenas de ninguna manera y ningún aumento a los gastos; eso afecta al turismo porque la gente la va a pensar para hacer el gasto de viajar", abundó, "los gobiernos deben gestionar y buscar la manera para dar marcha atrás a todos esos puntos de cobro".



Indicó que los recursos que se obtienen de las casetas de cobro actual no se ven reflejados en obras de mejora para el Estado.



"Es mucho dinero el que ya se recauda con las casetas como para que pongan más y ese dinero no se ve reflejado en mejoras a la infraestructura", agregó, "todo aumento afecta a todas las clases sociales".



Manifestó que las casetas van en contra de la ley y del libre tránsito en Sonora y que más que beneficiar a la ciudadanía les da un duro golpe a su economía.