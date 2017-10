"Tragahumo" queda sin movilidad, tras accidente hace 3 años

Navojoa(GH)

Mientras que algunas personas sueñan con grandes riquezas materiales, Manuel Torres Coronado, de 23 años de edad, anhela recuperar la movilidad en sus manos y brazos para poder abrazar a sus dos pequeñas hijas luego de que estuvo cerca de la muerte.



El ex bombero voluntario recordó que sufrió un accidente hace tres años mientras trabajaba en una dulcería; el elevador del negocio le cayó encima.



El accidente le provocó una grave fractura de mandíbula y médula espinal.



"Trabajaba en la dulcería, salía a comer tres horas y me iba al taller de motos con mi padre y en mis tiempos libres prestaba servicio a bomberos donde duré cinco años como voluntario", abundó.



A tres años del accidente, Manuel habla más fluido pues no podía abrir la boca, pero confía en recuperar la movilidad para regresar como voluntario al Cuerpo de Bomberos de Navojoa, contra todos los pronósticos de la ciencia.



"Estoy esperando poder que me sirvan mis manos para poder seguir prestando el servicio", agregó, "la lesión que tengo, la ciencia dice que no debía vivir, casi no se dan esas lesiones, pero con el favor de Dios tenemos pensado levantarnos".



Su esposa e hijas de 5 y 3 años de edad son su motivación, expresó, y añora los tiempos en que llegaba del trabajo y las estrechaba entre sus brazos para luego llevarlas de paseo en su motocicleta.



"Cuando me accidenté la más chiquita tenía 52 días de nacida y la más grande me esperaba sentada en la banqueta a que saliera de trabajar para que la llevara a pasear, no se dormía hasta que me veía llegar", recordó.



Necesita apoyo



La lucha no es fácil, requiere de mucho sacrificio, terapias y dolor, reconoció, por lo que necesita el apoyo de las personas para sostener a su familia, pues en sus condiciones no puede trabajar y su esposa dedica el tiempo completo a atenderlo.



"Estoy haciendo una rifa para obtener recursos, estoy rifando un paquete de discada para 30 personas, dos charolas de cerveza y dos horas de tecno banda a 50 pesos el boleto", manifestó, "muchas veces la gente no te quiere dar nada sin recibir nada a cambio; ya dándole algo a cambio la gente te apoya".