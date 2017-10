Se fugan seis hondureños en traslado a Hermosillo

Caborca(GH)

Seis hondureños que habían sido asegurados durante un operativo del Instituto Nacional de Migración (INM) en Caborca y Sonoyta se fugaron durante su traslado a Hermosillo, confirmó Juan Manuel Hurtado, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Sonora. s migrantes.



"Hubo 24 asegurados, en Caborca y Sonoyta, se dijo que se habían llevado los carros los migrantes y que era de Nogales a Hermosillo, no fue así.



"El traslado era de Caborca a Hermosillo y siempre vamos escoltados por la Policía Federal", explicó.



La fuga de los centroamericanos asegurados ocurrió a las 10:00 horas de ayer aproximadamente, precisó, pasando Benjamín Hill con rumbo a Hermosillo.



Explicó que fue en el cambio de escoltas de la Policía Federal, por cuestiones de jurisdicción, cuando los migrantes se percataron que por algunos minutos no iba cerca la patrulla.



"Los asegurados vieron que no venía la Policía atrás de nosotros y se pusieron inquietos", relató, "empezaron a patear las camionetas, rompieron, los vidrios, rejas y rompieron la puerta y se quisieron aventar, fue cuando frenaron los carros los muchachos, eso fue en dos camionetas".



Se fugaron seis centroamericanos, ya que solo se contaba con siete agentes de Migración para resguardar a las 18 personas que seguían en custodia, señaló.



Tras este incidente no hubo lesionados, aunque aceptó que sí hubo forcejeos entre los hondureños y agentes del INM, afirmó el delegado.



Los indocumentados fugados no fueron localizados, pese a la búsqueda de la Policía Federal (PF), se dio a conocer.