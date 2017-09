Alertan en Sonora casos de feminicidios

CIUDAD OBREGÓN, SONORA(GH)

Hace siete meses María Antonia Linares perdió a su hija María de 28 años, le avisaron que fue hallada muerta, su cuerpo fue encontrado tirado en un predio, tenía una semana desaparecida.



María era la cuarta de cinco hijos de María Antonia, residente de la colonia Presidentes al Sur de la ciudad, la familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades ministeriales se negaron a atenderlos bajo el argumento de que tenían que pasar 72 horas, los días transcurrieron y por falta recursos sólo esperaron.



"Me avisaron que estaba muerta, al parecer la asfixiaron, presentaba signos de violencia, no creo que haya sido asalto porque no tenía dinero, ella trabajaba sólo para sus tres hijos, ya que hace ocho años su esposo había fallecido", externó.



Sólo en 52.7% de los feminicidios que se cometieron en Sonora en los últimos siete años hubo consignados por el delito de homicidio doloso, lo que muestra un grado de impunidad del 47.3%.



Para Silvia Núñez Esquer, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, para evitar que haya impunidad las investigaciones de los homicidios contra mujeres deberían iniciar tomando como base las hipótesis de violencia de género y violencia sexual.



De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) solicitada a través de Transparencia y Acceso a la Información, de 2010 al 3 de julio del presente año en el Estado se registraron 370 homicidios dolosos cometidos en contra de mujeres y hubo 195 consignados.



Se detalla que 155 feminicidios (41.8%) se cometieron con arma de fuego, 56 con arma blanca (15.1%) y 159 sin especificar (42.9%).



NIÑOS FRENTE A LA TRAGEDIA



Al cuidado de María Antonia quedaron sus tres nietos, uno de 12 años, otra de 10 y la más chica de 8 años.



"A su esposo (de la hija) también lo mataron, todavía no entiendo por qué a mis nietos les arrebataron a sus padres de esa manera.



"Todavía no lo superan y muchas veces me dicen que la quieren ver, se preguntan quién se las quitó", comentó María Antonia.



Por falta de recursos ella y su esposo, quien es ayudante de albañil, no han podido dar seguimiento a las autoridades de lo sucedido con su hija, sólo saben que se abrió el expediente de investigación, les comunicaron que les avisarían, pero a siete meses del suceso, nada ha pasado.



"Ya no tengo ánimos de averiguar quién fue la persona que provocó la muerte de María, además ya nada me la va a regresar de vuelta ni tampoco tengo dinero para andar gastando en abogados, lo poquito que conseguimos lo utilizo para darle de comer mis nietos".



"La vida de mi hija no fue fácil, su esposo le daba mala vida, la golpeaba, después él murió y ella tuvo que ponerse a trabajar para sacar a sus tres hijos, la más chiquita apenas tenía unos meses de nacida cuando sucedió la tragedia de su papá", expuso.



FACTOR CULTURAL



Para Mercedes Zúñiga Elizalde, investigadora de El Colegio de Sonora, los asesinatos de mujeres por cuestiones de género en cualquier parte del mundo, sin el reflejo de una cultura violenta y machista que se ha heredado por generaciones.



Expuso que la violencia feminicida tiene sus orígenes en la forma en que se organiza la sociedad y que a pesar de que no discrimina regiones geográficas no clases sociales, hay factores culturales que detonan.



Indicó que la sociedad mexicana la violencia contra las mujeres es permisiva y que en la mayoría de los casos la vemos como parte "normal" de las relaciones sociales.



Señaló que en Sonora un factor fundamental para que existan feminicidios es la falta de justicia para las víctimas, ya que en muchos casos impera la impunidad porque no se logra consignar al homicida.



"El asesinato de una mujer por cuestiones de género es la culminación de toda una historia de violencia previa, el feminicidio no surge de la noche a la mañana, hay presidente de muchos hechos que incluso pueden no haberse concretado en violencia física", manifestó.



Debido a que las mujeres de entre 20 a 30 años de edad están en la etapa con mayor relación con hombres, ya sea social, laboral y sexual, Zúñiga refirió que representa el periodo más propenso a actos de violencia.



A pesar de que la violencia contra las mujeres se registra en toda la República, especificó que en los estados del Norte es más notoria por la manera en que conviven y se comunican las personas.



"Incluso el afecto en ocasiones lo mostramos con un lenguaje bastante fuerte y obviamente eso pervierte las relaciones y borra los límites que uno debe tener con las otras personas", argumentó.



EL PUNTO DE PARTIDA



Para evitar que haya impunidad en los feminicidios que se cometen en Sonora, Silvia Núñez Esquer, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, apuntó que las indagatorias de los asesinatos contra mujeres deberían iniciar tomando como base las hipótesis de violencia de género y violencia sexual.



Señaló que debido a que en los últimos años se ha incrementado el arma de fuego en los asesinatos de mujeres, en ocasiones se deduce de manera errónea que estaban involucradas con el crimen organizado.



"Por lo regular se presenta una especie de relajamiento para tratar de acreditar las hipótesis del feminicidio y lo que sucede es que quedan partes que tiene que ver con la implementación del tipo penal y entonces las sanciones son menores y ya no se cumple el objetivo de que los agresores de las mujeres que sean asesinadas por razones de género tengan mayor penalidad", aseguró.



FALLAS DEL NSJP



Aunque son muchas las causas que pueden llevar a un feminicidio, Núñez Esquer indicó que las fallas más notorias es la implementación de medidas prevenirlos a través de la implementación de medidas para atender los casos de violencia intrafamiliar.



A pesar de que con base en las estadísticas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio el número de consignados por homicidio de género desde que se tipificó como feminicidio en 2013 aumentó de 12% a 27% en 2016, consideró que falta mucho por hacer.



Añadió que el Gobierno del Estado debe invertir mayor recurso en programas de prevención de violencia y llevar a cabo las medidas necesarias para que se declare la alerta de género en los municipios con más feminicidio.



UN VUELCO FAMILIAR



María Antonia explicó que este verano se dio a la tarea de volver a experimentar los trámites escolares, ya que tuvo que buscar escuela primaria para sus dos nietas y secundaria para el varón.



"Les encontré escuela, las dos más chicas quedaron en una primaria que queda cerca, aquí dentro de la colonia, pero mi nieto él sí tiene que caminar media hora para llegar a su escuela, ahora me la paso en juntas en las escuelas, mi vida cambió mucho con estos tres niños".



Ahora la vida les cambió, perdió una hija, pero se quedó con tres recuerdos a quien ahora tiene que luchar para sacar adelante.



Sabe que será difícil superar la pérdida de su hija y al mismo tratar de ayudar sus tres nietos y más por la forma en que perdieron a su mamá, cuya vida fue cegada y el responsable sigue libre y sin castigo.