No afectará "Norma" a Sonora : Conagua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La tormenta tropical "Norma" ya no representa peligro para Sonora debido a su posible degradación en los próximos días, en donde se esperan mínimas precipitaciones en el Estado, pero podría afectar un poco la península de Baja California, informó Gilberto Lagarda Vásquez.



El especialista del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Hermosillo detalló que la tormenta tropical se está retirando del País y que no se espera ningún tipo de efecto por el ciclón.



"Ya ha cambiado mucho lo que es este sistema, como lo es la trayectoria, se está alejando básicamente del País, entonces no esperamos algo importante en cuanto a Sonora no se espera ningún tipo de efecto por este ciclón", informó.



Lagarda Vásquez indicó que los próximos días serán calurosos y con pocas posibilidades de precipitaciones para Hermosillo, en donde la temperatura será máxima de 41 grados.



"Las posibilidades de lluvia son bajas esta en un 20% de lluvia para Hermosillo al menos de aquí al miércoles, la temperatura será de alrededor de 40 a 41 grados vamos andar en este rango".



El pronóstico para la zonas Centro, Sur y Noroeste, serán temperaturas cálidas con un máximo de 40 grados con bajas posibilidades de lluvia, mientras que para las zonas Oriental, Norte y Serrana se esperan precipitaciones del 40% al 50% con temperaturas máximas de 35 grados.