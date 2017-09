Son con arma de fuego 41% de homicidios de mujeres en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un 41.8% de los 370 homicidios de mujeres registrados en Sonora de 2010 a julio de este año se cometieron con arma de fuego, de acuerdo a la información reportada por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).



Los informes detallan que en ese periodo, 155 mujeres fueron asesinadas con un arma de fuego, mientras que 56 (15.1%) fue por arma blanca y hay 159 (42.9%) casos en los que no se especifica la forma en que se dio el crimen.



De acuerdo con datos de la FGJE hubo una reducción en el número de homicidios en contra de mujeres registra Sonora en los últimos tres años.



En 2015 un total de 59 mujeres murieron violentamente, el año pasado fueron 52 y este año, hasta el 3 de julio, reportaban 24 casos.



El caso de Mara Fernanda, joven que fue asesinada por un chofer de Cabify en Puebla, provocó la indignación de la sociedad y resurgió la exigencia de combatir la violencia contra la mujer.



Luego de una marcha desde el Zócalo hasta la PGR, activistas exigieron ayer a la dependencia federal atraer los casos de feminicidio en el País.



EL DOLOR PERSISTE



Cajeme es el Municipio que más casos de homicidios dolosos de mujeres al reportar 84 casos de 2010 a julio de este año, le sigue Hermosillo con 69 y Nogales con 53.



A siete meses de la muerte de su hija en Ciudad Obregón, María Antonia Linares todavía no encuentra consuelo y busca una explicación.



"Me avisaron que estaba muerta, al parecer la asfixiaron, presentaba signos de violencia, no creo que haya sido asalto porque no tenía dinero, ella trabajaba sólo para sus tres hijos, ya que hace ocho años su esposo había fallecido", externó.



PARA EVITAR IMPUNIDAD



Para Silvia Núñez Esquer, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, para evitar que haya impunidad las investigaciones de los homicidios contra mujeres deberían iniciar tomando como base las hipótesis de violencia de género y violencia sexual.