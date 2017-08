Recomienda Tránsito preparar ruta para regreso a clases

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Para evitar accidentes el próximo lunes 21 de agosto, cuando alumnos de nivel básico volverán a clases, el comandante de Tránsito Arturo Villaseñor López hizo varias recomendaciones a los padres de familia.



Es importante salir de casa con anticipación para llegar a tiempo y no andar con prisas.



"Pero la recomendación primordial es que manejen con precaución al llevar a sus hijos a la escuela; si los alumnos o jóvenes se transportan, se dirigen a la escuela por su propio medio, indicarles los padres de familia que deben cruzar por las esquinas", mencionó.



También deben decirles a sus hijos, si es que se van caminando a la escuela, que deben hacerlo por las banquetas y no por la calle.



"Porque si bien es el hecho, sí tenemos accidentes con personas que van a entregar a sus hijos y eso es particularmente en la mañana, en la tarde ya no tanto, y eso se debe a que ya van con el tiempo encima", indicó el comandante de Tránsito.