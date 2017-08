Nombra nuevo presidente Asociación de Recursos Humanos de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luis Alfonso Mendoza Castro tomó ayer protesta como el nuevo presidente de la Asociación de Recursos Humanos de Hermosillo A.C para el periodo 2017-2019.



El presidente saliente, Jaime Alberto Corella Uribe, expresó su agradecimiento al comité que lo acompañó durante dos años, así como a los presentes.



"Tenemos un reto en la asociación, tenemos competencia sana y la fortaleza; somos los socios. Luis será el gestor y facilitador junto a su comité, pero quienes vamos a llevar al éxito seremos los socios", comentó.



Exhortó a continuar con la participación, al recordar que la asociación inició con quince socios; actualmente son alrededor de 32 quienes se han unido poco a poco de diferentes empresas.



Mendoza Castro reconoció el esfuerzo que por más de dos años logró mantener a la asociación unida, y reconoció a Corella Uribe por su destacada participación en el periodo 2015-2017.



DEPARTAMENTO FUNDAMENTAL



Tras tomar protesta, el nuevo presidente manifestó que sin los departamentos de Recursos Humanos carecerían de los talentos de capital humano, por lo que aportan una mejor comunidad de la región.



Las empresas se encuentran en constante cambio, consideró, por lo que el reto de retención no sólo son los salarios, pues estudios demuestran que no es un elemento de motivación duradero, por lo que se debe generar ambientes flexibles y productivos.



Puntualizó que el departamento de Recursos Humanos no debe limitarse a despedir y contratar personal -si bien son tareas básicas- sino que se debe ser un socio estratégico al conocer las actividades de los negocios sin descuidar las tareas propias.