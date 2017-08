Paga pescador por su propia seguridad social

GUAYMAS, Sonora(GH)

José Alfredo Espinoza Fourcade es el único pescador ribereño en Guaymas que paga por su seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social para hacerle frente a cualquier situación o contingencia que pudiera presentársele en altamar.



Desde hace un par de décadas, el hombre de mar, al ver que la cooperativa que está formada por familiares no le daba seguridad social, optó por pagar una cuota cada mes ante el IMSS para contar con el servicio.



"A mis 59 años de edad, con todo lo que he pagado tengo mil 420 semanas cotizadas, ya me puedo pensionar con eso, nomás estoy esperando cumplir los 60 años para hacerlo; mientras aquí seguimos preparándonos para salir a pescar el camarón", externó.



En los más de 35 años que lleva como pescador, dijo, les ha aconsejado a sus hermanos, primos y sobrinos que paguen seguridad social para que puedan ser atendidos en caso de un accidente o enfermedad y cuenten con acceso a una pensión, pero han hecho caso omiso a la recomendación.



AMOR A AL PROFESIÓN



Durante su carrera como pescador nunca cambió las pangas por los barcos, pues su gusto por el mar lo conoció a bordo de una embarcación menor, donde laboraba su padre y tíos durante casi todo el año para capturar diferentes especies.



"El pescador de altura o de barco tiene más oportunidades porque a ellos sus patrones sí les dan seguro social, algunos hasta seguro de vida llevan; a nosotros desgraciadamente no, aquí no hay mucho control de parte de las autoridades", comentó.



Hoy día, Espinoza Fourcade está enfocado a remendar los chinchorros que llevarán las pangas de la cooperativa a la que pertenece para esperar el levantamiento de la veda del camarón y hacerse a la mar en su busca.