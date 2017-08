Cocaína y "crystal" son drogas más consumidas en Caborca

CABORCA, Sonora(GH)

Aunque en el Municipio existe alto consumo de algunas drogas fuertes como el "crystal" y la cocaína, Anayansi Juárez Félix aclaró que no es común observar casos de consumo de heroína en el Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA).



"Heroína muy ocasional, no te puedo decir que no se consuma en Caborca, se debe de consumir, pero muy ocasional, es una droga de las más peligrosas", explicó la sicóloga y coordinadora del CAPA de Caborca.



Esta droga la venden en la calle como un polvo blanco fino, incluso café, detalló, y la manera más común de consumirla es diluirla en agua e inyectarla.



Lamentó que esta forma de ingerirla plantea otros problemas, pues con el uso de jeringas ya utilizadas es común que los usuarios se contagien de otras enfermedades con hepatitis y VIH.



Ésta no es una droga de inicio, aclaró, pues ya existen patrones de consumo elevados, con alta tolerancia a las drogas, por lo que cada vez aumentan la intensidad de éstas, su cantidad y experimentan con nuevas sustancias.



En el caso de otras drogas fuertes usadas en Caborca, la cocaína por ejemplo, va muy de la mano con el consumo de alcohol, pues sus consumidores buscan reducir los efectos de la borrachera consumiendo ésta, incluso a tempranas edades, añadió.



En el CAPA no le ha tocado atender casos de personas que consuman drogas "nuevas" y extremadamente peligrosas como "Krokodil" ni otras de tipo sicodélicas.



Éstas últimas tal vez por que se dan en regiones más hacia el Sur del País, como hongos y peyote, además de que el perfil del consumidor es distinto, ya que son personas que buscan más experiencias distintas, sin necesidad de ser precisamente adictos a sustancias.