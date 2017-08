Previenen desbordamiento de arroyo en el ejido Kilómetro 47

Fronteras(GH)

En lo que va de la temporada de lluvias, ningún incidente se ha registrado con el arroyo del ejido Kilómetro 47, el cual se desbordó y provocó inundaciones afectando a cerca de 17 familias el año pasado.



El presidente municipal Juan López Alday mencionó que se tuvo el apoyo de Mexicana de Cobre y de Ferrocarriles Mexicanos para canalizar el arroyo e impedir que el cauce llegara a las viviendas.



"Ya quedó aparentemente resuelto, no se resuelve esto hasta que no se haga unos dentellones ahí con piedra, yo creo que sería la única manera de que se quite el problema definitivamente", indicó.



Por lo pronto el problema se tiene controlado, mencionó López Alday, aunque todavía no se registran las lluvias más fuertes de la temporada, las cuales sí podrían causar afectaciones.



"Cuando uno interfiere en el cauce normal de un arroyo, no hay lluvia que no sea perjudicial cuando sea extraordinaria, pero lluvias normal y arriba de lo normal, poquito pero yo creo que sí no hay ningún problema", señaló.



TOMAN ACCIÓN



Algunas de las causas que influyeron para que el arroyo se desbordara el año pasado es que un poste de la luz estorbaba, por lo que ya fue reubicado por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y también la cantidad de basura, que este año se limpió.



Además fueron lluvias extraordinarias las que se registraron en agosto de 2016, recordó, pero ya se tomaron medidas para evitar que otra vez se desborde el arroyo.