Familias piden parar obras de gasera en el Sur

NAVOJOA, Sonora(GH)

Por temor a un accidente un grupo de 30 personas protestaron ayer en el cruce de las calles Yavaros y Tecoripa de la colonia Indeur para exigir que no se construya una gasera en ese lugar.



Guadalupe Orduño Gatica, vecino del lugar, manifestó que son 200 familias las que correrían riesgo si se construye la estación de gas en el fraccionamiento.



"Además del peligro en el que vamos a estar, los terrenos y las casas perderán valor porque al querer vender nadie va a querer vivir cerca de una gasera", expresó, "este sistema en el que vivimos se burla de nosotros los ciudadanos, porque nos pone negociaciones como esta que son un peligro latente".



Leticia Estrada Ramírez enfatizó que no quieren que se instale el negocio de combustible a un lado de las casas pues temen por los niños.



"Tenemos miedo que pase algo, tememos por nuestros hijos por favor ayúdenos con este problema", abundó, "vamos a vivir en un riesgo constante".



Guadalupe Rodríguez coincidió en que una empresa de ese rubro es un peligro para los vecinos de la colonia.



"La quieren poner a un lado de nuestras casas ya no vamos a poder vivir a gusto por el miedo de que ocurra un accidente", enfatizó.



Se clausura



Jesús Edmundo Valdez Reyes, titular de la Unidad de Protección Civil, informó que se colocó una cinta amarilla y se clausuraron los trabajos de construcción de la gasera.



"No sabemos quiénes son los dueños, fuimos a buscar a las personas que estaban trabajando pero no encontramos a nadie, pusimos una cinta para que no sigan trabajando y ellos se acerquen aquí", abundó, "cuando vengan vamos a ver si tienen los permisos especiales".