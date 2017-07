Ganaderos "respiran" por lluvias en el Mayo

NAVOJOA, Sonora(GH)

Un respiro dieron las primeras lluvias del verano a los ganaderos de la región del Mayo, ya que se sufrían los estragos de la sequía por la muerte de algunos animales ante la falta de agua y pastura.



El delegado de la Asociación Ganadera Local del Mayo, Francisco Leonel Cázarez Escalante, indicó que las precipitaciones pluviales de los últimos días provocaron un impacto positivo en el sector por la recuperación en los agostaderos.



Insuficiente



Apuntó que no todo son buenas noticias, pues en los ejidos Miguel Hidalgo, Osobampo, Francisco Villa y División del Norte, ubicados en el municipio de Álamos, no llovió lo suficiente por lo cual no hay agua en las represas.



"Los niveles de los pozos de abrevadero también se inició su recuperación en algunas regiones con lluvias excelentes, aunque es muy pronto para evaluar en qué porcentaje", abundó.



De proseguir las lluvias de verano aseguran llegar al invierno o pasarlo en buenas condiciones, respecto a la presencia de pasto en los agostaderos.



"Si el invierno es muy crudo ya se vería cómo llegar a la próxima temporada de lluvia en los agostaderos, en cuanto a condición del ganado", agregó.