Suspenden saltos en tirolesa de Peñasco, tras accidente

Puerto Peñasco(GH)

Tras el accidente que dejó como saldo dos heridos en la tirolesa del puerto, Francisco Javier Carrillo Ruiz informó que este nuevo atractivo fue suspendido en lo que realizan una inspección de seguridad.



"Andamos emitiendo todavía el diagnóstico, se desprendió un pedazo de roca de donde está uno de los sostenes o cableado, lo que provocó que uno de los tubos donde corre el cable se ladeara 15 centímetros".



"Al ladearse perdió tensión la tirolesa número cuatro y las personas que en ese momento iban, ya muy cercanas a la siguiente estación, tocaron el suelo antes de tiempo, mas nunca cayeron", explicó el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC).



El percance ocurrió a las 14:18 horas del domingo, relató, una mujer turista resultó con fractura de tibia y peroné, mientras el instructor sufrió las mismas fracturas. Agregó que estas lesiones sí los incapacitan pero no ponen en peligro su vida.



La tirolesa ubicada sobre el cerro La Loma se mantendrá suspendida, no clausurada, dijo, hasta que una empresa especializada verifique y certifique la seguridad de esta actividad.



La UMPC no emitirá ningún tipo de multa, pues los usuarios de este atractivo firman una carta responsiva antes de subirse, pero los resultados definitivos se sabrán hasta que se deslinden responsabilidades, subrayó.