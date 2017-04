Llamada de extorsión lo llevó de Huatabampo hasta Michoacán

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Roberto A. de 25 años y de ocupación comerciante, originario de Huatabampo y al que se reportó como persona desaparecida, sufrió extorsión telefónica, lo cual lo llevó hasta la ciudad de La Piedad, Michoacán.



De acuerdo con un boletín oficial, los hechos se presentaron el pasado viernes 14 de abril cuando la base de Huatabampo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, tuvo conocimiento del reporte de una persona desaparecida o extraviada (el antes mencionado), reporte que hizo Jesús C. quien se identificó como su suegro.



En el reporte indica que su hija, esposa de Roberto A. le comunicó que salió de su domicilio un día antes a las 9:20 horas con rumbo a Navojoa a realizar algunas compras, dejándolo en una central de autobuses y después ya no tuvo contacto con el.



Agentes de la AMIC elaboraron el informe policial homologado e hicieron de conocimiento al Agente del Ministerio Público, quien inició una carpeta de investigación.



Fue el sábado 15 de abril que la esposa recibió una llamada de Roberto A. mientras era entrevistada por agentes ministeriales.



Uno de los oficiales tomó la llamada para dar indicaciones al perjudicado, mientras que el segundo agente establecía comunicación con C4 de Huatabampo, quienes enlazaron el contacto telefónico a la central C5 de Michoacán.



Una unidad del municipio de La Piedad hizo contacto con Roberto A., lo aseguraron y trasladaron a la comandancia para brindarle atención y la ayuda correspondiente.



Posteriormente su esposa y familiares se comunicaron con él, comentaron que Roberto A. fue víctima de una extorsión telefónica.



En entrevista ante el Ministerio Público, el afectado aclaró que en ningún momento se les solicitó alguna cantidad de dinero y que su deseo era dejar las cosas así, no sin antes agradecer el trabajo realizado por las autoridades de Sonora y de Michoacán.



Cabe señalar que en lo que va del 2017 en Sonora no se han presentado casos de secuestros.