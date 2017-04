Acaparan los servicios "picados" de mantarraya

Guaymas(GH)

El 69% de los servicios que prestó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymas durante la Semana Santa en las playas locales lo acapararon las picaduras de mantarraya, reveló Alberto Osuna Agramón.



El comandante de los "tragahumo", informó que en total se atendieron 38 personas por picadura de aguamala en los balnearios de Miramar y San Carlos, de los cuales 29 ocurrieron en el destino turístico.



Señaló que además de estos servicios, se brindaron atenciones de curaciones, traslados a hospitales, a personas enfermas, por alergias, quemaduras, picaduras de animales, accidentes automovilísticos y dos por golpe de calor.



"Esta Semana Santa estuvo tranquilo, generalmente tenemos más llamados, pero todo transcurrió en calma, hubo muy pocas atenciones comparado con otros años", aseguró.



Los llamados por incendios forestales, dijo, son los que no han podido erradicar en la zona urbana, ya que en un día los "apagafuego" atienden un promedio de cuatro incendios, lo que representa el 45% del total de los servicios de un mes.



En marzo, dijo, acudieron a sofocar 136 incendios forestales en diferentes puntos de la ciudad, de los 298 llamados que recibieron, más 23 incendios en casas habitación y viviendas abandonadas.



"Este problema no hemos podido controlar", puntualizó, "en otros años este problema se centraba en un período, pero desde el año pasado hemos visto que este problema no ha cesado en ningún mes".